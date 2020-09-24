أمير منطقة حائل يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال سموه: “أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ، وأن في هذه المناسبة استمرار مجد البلاد الذي بدأه ورعاه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وصولاً للعهد الميمون لمقامكم الكري حفظكم الله والذي تجلى به الحضور المميز للمملكة محلياً وعالمياً وتسنمت بفضل الله بلادنا ذرا المجد والإنجاز في الداخل والخارج.

كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.

وقال سموه: “يطيب لي أن أتقدم لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ونستلهم في هذا اليوم بفخر مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته ويزداد فخرنا اليوم بما تحقق لبلادنا من مكانة دولية وتطور شامل، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وقوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة.