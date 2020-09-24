احدث الأخبار

أهالي تبوك يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل تحمل صدق مشاعرهم تجاهه
منطقة تبوك
 أمير منطقة حائل يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
منطقة حائل
 أطفال وادي الدواسر يبتهجون باليوم الوطني لمملكتهم
منطقة الرياض
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم
منطقة الرياض
 90 بالونة وخيالة وهجانة في احتفالات اليوم الوطني بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 أمانة تبوك وجمعية العمل التطوعي تنفذان مبادرة بيئية بعنوان ” توحيد ووحدة”
منطقة تبوك
 مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يحتفل باليوم الوطني الـ 90 للمملكة
منطقة تبوك
 المعلمي: الناقلة “صافر” وصلت لحالة حرجة والوضع يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر
أبرز المواد
 بر جدة : إنجازات الوطن .. نموذج عالمي في البناء والعطاء
منطقة مكة المكرمة
 طبيب مناعة روسي يكشف 3 مسببات للإصابة المتكررة بـ “كوفيد – 19”
أبرز المواد
 مدير تعليم صبيا في ذكرى اليوم الوطني : تسعون عاما ازدهار ونماء وعطاء
منطقة جازان
 الدكتور منزلاوي يؤكد أن المملكة تظل ثابتة في موقفها الرامي إلى الارتقاء بحياة الشعب اليمني
أبرز المواد
أهالي تبوك يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل تحمل صدق مشاعرهم تجاهه

أهالي تبوك يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل تحمل صدق مشاعرهم تجاهه

منطقة تبوك
أمير منطقة حائل يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أمير منطقة حائل يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

منطقة حائل
أطفال وادي الدواسر يبتهجون باليوم الوطني لمملكتهم

أطفال وادي الدواسر يبتهجون باليوم الوطني لمملكتهم

منطقة الرياض
شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم

منطقة الرياض

أمير منطقة حائل يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أمير منطقة حائل يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
http://almnatiq.net/?p=905992
المناطق - حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وقال سموه: “أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ، وأن في هذه المناسبة استمرار مجد البلاد الذي بدأه ورعاه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وصولاً للعهد الميمون لمقامكم الكري حفظكم الله والذي تجلى به الحضور المميز للمملكة محلياً وعالمياً وتسنمت بفضل الله بلادنا ذرا المجد والإنجاز في الداخل والخارج.
كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.
وقال سموه: “يطيب لي أن أتقدم لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ونستلهم في هذا اليوم بفخر مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته ويزداد فخرنا اليوم بما تحقق لبلادنا من مكانة دولية وتطور شامل، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وقوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة.

روابط ذات صلة

المشرافي : ذكرى غاليه ووطن شامخ وقيادة حكيمة وهمة عظيمة

المشرافي : ذكرى غاليه ووطن شامخ وقيادة حكيمة وهمة عظيمة
عروس الشمال (حائل) تبتهج وتتزيَّن احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

عروس الشمال (حائل) تبتهج وتتزيَّن احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90
الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوج الفائزين بسباقات حائل للهجن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*