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أهالي تبوك يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل تحمل صدق مشاعرهم تجاهه

أهالي تبوك يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل تحمل صدق مشاعرهم تجاهه

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أهالي تبوك يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل تحمل صدق مشاعرهم تجاهه

أهالي تبوك يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل تحمل صدق مشاعرهم تجاهه
http://almnatiq.net/?p=905995
المناطق - تبوك
اكتضت شوارع منطقة تبوك والميادين مساء أمس بمركبات المواطنين والمقيمين الذين خرجوا في مسيرات للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة وسط تنظيم أمني ومروري عالٍ.
وعبر أهالي المنطقة عن فرحتهم بهذه المناسبة في مسيرات كرنفالية توشحت باللون الأخضر وبعفوية جسدت شعور الولاء والحب للوطن وقيادته في ظل التباعد الاجتماعي التي فرضته الظروف الراهنة لجائحة كورونا.
وتشاطر الجميع هذه الفرحة من خلال التفاعل المباشر مع الشاشات التي وضعتها أمانة المنطقة على طريق الملك عبدالله بمدينة تبوك ومكنتهم من تسجيل مشاعرهم تجاه وطنهم ومدى اعتزازهم به حيث قام المهنئون بكتابة العبارات الوطنية عن بعد وإرسالها من خلال الرابط الذي وضعته ” الأمانة ” خصيصا لهذا اليوم وعرض المشاركات أمام سالكي الطريق وسط الإضاءات الليزرية والأعلام الوطنية.
وصافح الأهالي الوطن في عامه الـ 90 برسائل يهنئون بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 معربين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام وتقدير بالمواطن والوطن مجيرين رسائلهم بدعواتهم الصادقة بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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