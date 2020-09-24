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“نيوم” تنظم فعالية ترفيهية شاملة في البدع بمناسبة اليوم الوطني

“نيوم” تنظم فعالية ترفيهية شاملة في البدع بمناسبة اليوم الوطني

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“نيوم” تنظم فعالية ترفيهية شاملة في البدع بمناسبة اليوم الوطني

“نيوم” تنظم فعالية ترفيهية شاملة في البدع بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=906001
المناطق - تبوك
نظمت شركة “نيوم” مساء امس فعالية ترفيهية ثقافية وتراثية وفنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة وسط مشاركة من أبناء وبنات وأسر المجتمع المحلي في منطقة نيوم وذلك على الاستاد الرياضي بمحافظة البدع .
وتضمنت الفعاليات عروضاً للرقصات الشعبية والفنون التي تغنت بحب الوطن وتخصيص ركن لألعاب الواقع الافتراضي وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال.
وأوضحت الشركة أن هذه الفعالية تأتي كجزء من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي مشيرة إلى أن هذه الفعالية سوف تنفذ اليوم بمنطقة الكورنيش الشمالي في مدينة ضباء داعية جميع المحتفلين إلى المشاركة في النشاطات الاحتفالية وحضور العروض المختلفة والتقاط الصور التذكارية لتوثيق أروع لحظات الاحتفال.

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