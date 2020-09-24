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عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

منطقة تبوك
“نيوم” تنظم فعالية ترفيهية شاملة في البدع بمناسبة اليوم الوطني

“نيوم” تنظم فعالية ترفيهية شاملة في البدع بمناسبة اليوم الوطني

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عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90
http://almnatiq.net/?p=906004
المناطق - تبوك
نظمت جامعة تبوك ممثلة في عماده شؤون الطلاب احتفالاً بمناسبه اليوم الوطني الـ 90 للمملكة بحضور عددٍ من الأسر وسط إجراءات احترتزية ووقائية اتخذتها الجامعة.
وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن مرحلة التأسيس للمملكة ثم تحدث مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة عن هذه المناسبة العزيزة التي تجعلنا نستلهم تاريخ الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة بكل عزة وفخر للمؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي وحّد القلوب وجمع الفرقاء ووحد الوطن وجمع شتاته مستكملين حديثهم بالقول بأن مناسبة توحيد المملكة تحل علينا ونحن في خير وأمن وأمان ورخاء ورفاهية ومجد ممتد ومتواصل منذ بداية مراحل تكوين المملكة إلى عصرنا الحاضر وبلادنا تسير في خطى ثابتة ورؤية واضحة لمستقبل واعد فنحن نعيش مرحلة استثنائية بكل ماتعنيه الكلمة من تقدم وازدهار ونمو على يد قائد هذه النهضة الحضارية والعلمية والتطويرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
بعد ذلك أقيمت مسرحية هادفة لاقت استحسان الحضور كما اشتملت الفعاليات على عدد من الأركان منها ركن للتصوير وآخر للرسم.

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