عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

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نظمت جامعة تبوك ممثلة في عماده شؤون الطلاب احتفالاً بمناسبه اليوم الوطني الـ 90 للمملكة بحضور عددٍ من الأسر وسط إجراءات احترتزية ووقائية اتخذتها الجامعة.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن مرحلة التأسيس للمملكة ثم تحدث مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة عن هذه المناسبة العزيزة التي تجعلنا نستلهم تاريخ الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة بكل عزة وفخر للمؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي وحّد القلوب وجمع الفرقاء ووحد الوطن وجمع شتاته مستكملين حديثهم بالقول بأن مناسبة توحيد المملكة تحل علينا ونحن في خير وأمن وأمان ورخاء ورفاهية ومجد ممتد ومتواصل منذ بداية مراحل تكوين المملكة إلى عصرنا الحاضر وبلادنا تسير في خطى ثابتة ورؤية واضحة لمستقبل واعد فنحن نعيش مرحلة استثنائية بكل ماتعنيه الكلمة من تقدم وازدهار ونمو على يد قائد هذه النهضة الحضارية والعلمية والتطويرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

بعد ذلك أقيمت مسرحية هادفة لاقت استحسان الحضور كما اشتملت الفعاليات على عدد من الأركان منها ركن للتصوير وآخر للرسم.