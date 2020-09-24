30 لوحة فنية لجمعية جسفت بالطائف الفنانين التشكيليين بالطائف يحتفلون بالوطن بمعرض لوحة عشق وطن

الطائف - عادل الزهراني

افتتح مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت ) بالطائف عبدالله صالح الشعلان مساء أول أمس بفندق بوجي المعرض التشكيلي المقام تحت شعار ” لوحة عشق وطن ” والتي تأتي ضمن احتفالية اليوم الوطني للمملكة بعامها التسعون .

وأوضح عبدالله الشعلان أن الجمعية تسعى من خلال هذه المناسبات الوطنية لإشراك الفنانين وتقديمهم للوطن كمواهب مميزة على الساحة التشيكلية بالمملكة حتى يأخذوا مكانتهم الطبيعية والحقيقية بين فنانين المملكة , مضيفا أن الجمعية تقوم بدور الداعم للفنان والفنانة من أعضاءه لإبراز أعمالهم الفنية على الساحة التشيكلية وإيجاد منصات لالتحاق الفنانين والفنانات بالجمعية في برامج ودورات تدريبية تعمل على تطويريهم مهاراتهم الفنية وأيضا نسعى كإدارة بالجمعية عن وضع خطط مستقبلية من أهم أهدافها إيجاد مقر دائم للجمعية وعقد شراكات مع عدة جهات حكومية وهيئات وجمعيات لرعاية الفنانين ,كما أن مشاركة الفنانين بهذه الاحتفالية الوطنية الغالية على قلوبنا تعبر بشكل أو بأخر عن أسلوب الفنان الفني في وصف حب الوطن من خلال تنوع أساليب اللوحات المعروضة التي يبلغ عددها 30 لوحة فنية وجميعها تصف حب الوطن بريشة فنان أو فنانه يعبر بها عن انتماءه لوطنه.

وقال عبدالله الحسني مدير الفندق أنهم يسعون دوما لتفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال الارتباط بالوطن وفعالياته التي تعزز الوطنية والانتماء للوطن بما يعزز لحمتنا الوطنية مضيفا أن الفندق يسعد دوما بمشاركة القطاعات المختلفة حكومية وأهلية لعقد الشراكات والاتفاقية التي تخدم الوطن والمواطن .