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رئيس رابطة تبوك لكرة القدم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=906016
المناطق - تبوك
رفع رئيس رابطة تبوك لكرة القدم عضو الجنة العقارية بالمنطقة محمد بن حمود آل يتيم الشهري التهنئة بإسمه ونيابة عن أعضاء الرابطة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة .
وقال ؛” إن هذه المناسبة الغالية ، تحكي  قصة تسعون  عاماً من الرخاء والإزدهار والأمن والأمان والتطور ، لتؤكد معانقة المملكة أعالي المجد ، كما أن هذه المناسبة تمثل حدثاً تاريخياً هاماً يستحق التوقف احتراماً واجلالاً لصناعه  ، وفي مقدمتهم المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، وتلك الكوكبة من الرجال الذين أسهموا في بناء مسيرة وطن تم توحيد أطرافه المتباعدة ليتحول بعد ذلك وعلى مر السنين إلى كيان فريد من نوعه تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادة رشيدة تعاقب من خلالها الملوك الأبناء للمؤسس حاملين شعلة البناء والتنمية الإجتماعية بشتى أنواعها ، ومختلف سبلها .
وأضاف :” يحق لنا في هذا اليوم العظيم الفخر بقادتنا ووطننا الذي نسكنه ويسكننا ، ونجد في نفوسنا حيزاً كبيراً من الاعتزاز به ، وبما تحقق في حاضره من الرقي الاجتماعي والاقتصادي ، مؤكداً أن فخرنا يزداد به ويزدان عندما نتذكر تلك الجهود العظيمة التي كان آخرها ماتم لمجابة جائحة كورونا ، وحماية الأرواح من خطرها ، وتحييد إنتشارها ، كنتيجة طبيعة للسياسات العامة التي تنتهجها الدولة دائماً مستندةً بذلك على مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على أرض المملكة .
وسأل ” الشهري ” في ختام كلمته بهذه المناسبة الله عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ويسدد جهودهم لما فيه الخير والصلاح .

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