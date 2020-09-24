أهالي القطيف يحتفون باليوم الوطني الـ 90

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احتفى أهالي محافظة القطيف باليوم الوطني الـ 90 للمملكة وسط مظاهر كساها اللون الأخضر على امتداد الطرق والميادين والحدائق .

وشهد الاحتفاء فعاليات “بالألوان أرسم وطني” بتنظيم من بلدية المحافظة وبرنامج الرعاية والتأهيل “بناء”، شارك فيها أكثر من 500 طفل، ومسابقة “وطن التنمية والازدهار”، وإطلاق مبادرة “بيتك أخضر” تستهدف البلدية من خلالها توزيع 2500 شتلة على المنازل، إضافة إلى أنشطة ومبادرات لفرق المشاة والدراجات الهوائية والدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية بالواجهة البحرية.