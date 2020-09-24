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الوحدة يلتقي بمضر غداً في نهائي كأس كرة اليد

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الوحدة يلتقي بمضر غداً في نهائي كأس كرة اليد

الوحدة يلتقي بمضر غداً في نهائي كأس كرة اليد
http://almnatiq.net/?p=906038
المناطق - واس

تقام غداً المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين للموسم الرياضي 2019-2020م بين فريقي الوحدة ومضر، عند الرابعة مساءً على صالة وزارة الرياضة في محافطة جدة .
واستطاع الوحدة الوصول للمباراة النهائية بعد تخطيه الصفا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي، ومن ثم تغلبه على النور بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي، بينما تمكّن مضر من الوصول للنهائي عقب تخطيه العدالة ذهاباً وإياباً في الدور ربع النهائي، ومن ثم فوزه على الخليج بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.
ويتطلع فريق الوحدة في حصد لقب بطولة الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعدما حققه في المواسم 2002-2003م، 2004-2005م، 2018-2019م، وفِي المقابل يسعى مضر لثاني ألقابه
بعد اللقب الذي حققه في موسم 2013-2014م.
وستكون المواجهة مختلفة على مستوى الدفة الفنية للفريقين، حيث يشرف الطاقم الفني الوطني السعودي المكون من المدرب عبد المنعم هلال ومساعده موسى الهزاع على فريق مضر، بينما يشرف الطاقم التونسي المكون من المدرب العز بن محفوظ ومساعده محمد خلف على فريق الوحدة.
ويبرز في مضر اللاعبون حسن الجنبي ومحمد آل عباس وعباس الصفار وعبدالله الحليلي والحارس حسين عبدرب النبي، والمحترف التونسي وائل الشطي والمحترف البحريني علي عيد.
وفي المقابل يبرز في الوحدة الحارس محمد آل سالم واللاعبون حسين المحسن وعلي آل إبراهيم ومحمد الصبحي وماجد أبو الرحى، والمحترف البحريني حسين الصياد والمحترف المصري أبو الفتوح حماصة، إضافة للاعبين من مواليد السعودية وهم هشام حنفي وحسام نبيل.

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