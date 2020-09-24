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في ليلة وطنية خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة والانتماء..

فنون القصيم تحتفي باليوم الوطني الـ90

فنون القصيم تحتفي باليوم الوطني الـ90
http://almnatiq.net/?p=906054
المناطق / بريدة

احتفت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية “همة حتى القمة” وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بتنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية والوطنية التي حرصت من خلالها على إحياء قيم ومبادئ الملك المؤسس ورجاله الأوفياء -رحمهم الله- وترسيخ المعاني الوطنية ، وتعزيز الهوية السعودية في نفوس المواطنين والمقيمين، وذلك بمقر الجمعية في بريدة .
واستهل الاحتفاء فعالياته بالنشيد الوطني واستعراض لألوان الفلكلور الشعبي و النشيد الوطني ، كما اطلع الجميع على معرض للفن التشكيلي لعرض 90 لوحة تشكيلية من عمل أعضاء لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية ، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي يتضمن عرض 90 صورة تبرز إنجازات المملكة من النهضة والتطور ، ونماذج مخطوطات لأنواع الخط العربي.
وتجلت مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة من خلال مشاعر الفرح والمشاركة الفاعلة من الحضور ، حيث زينت الإضاءات الخضراء والأعلام الخفاقة والصور الوطنية والرسومات التشكيلية مبنى الجمعية بمدينة بريدة التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة ، في ليلة وطنية زفت الجمعية فيها للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.
ويأتي احتفاء الجمعية في إطار حرصها على مشاركة كل القطاعات بالمنطقة بالاحتفال باليوم الوطني ، تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز بمعاني توحيد البلاد وقيم الولاء ، وتأكيداً على الوفاء للدولة وقيادتها الحكيمة ، والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها منذ توحيدها ومساعيها المتواصلة لبناء دولة رائدة في كل المجالات من خلال هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن عطاء ومنجزات وطننا الغالي ، والإعادة إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل ، وما قدمه الأجداد من عمل وتضحيات في سبيل المحافظة على الوطن وتعرفة الأجيال التالية بقيمة الوطن الكبير وامتداده وإنجازاته.

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