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أمير منطقة تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أمير منطقة تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

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أمير منطقة تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أمير منطقة تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
http://almnatiq.net/?p=906063
المناطق- تبوك- علي العميري:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وقال سموه: “يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-، ونستذكر في هذه المناسبة الغالية مسيرة البناء والتنمية والإنجازات منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولا إلى عهدكم الزاهر والزاخر بالإنجازات في شتى المجالات وحرصكم -حفظكم الله- على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة.
كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة قائلاً: “يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ونستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته وماتحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقا للرؤية الطموحة رؤية المملكة ۲۰۳۰ ، سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسموكم الكريم .

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