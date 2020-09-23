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عملية متقدمة ونوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها

عملية متقدمة ونوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها

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عملية متقدمة ونوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها

عملية متقدمة ونوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها
http://almnatiq.net/?p=906066
المناطق - عسير

أجرى فريق طبي مختص بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بعسير ، عملية نوعية ومتقدمة لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة ، دون الحاجة لإجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح وأجريت العملية لمريضة تبلغ من العمر( ٦٥ ) عاماً ، كانت تعاني من تضيق شديد بالصمام الأورطي .

وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري أمراض القلب و القسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري ، أن العملية تكللت – ولله الحمد – بالنجاح.

ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم.

ويأتي هذ الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها ، في مراحله التشغيلية وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة ، وعدم تحويل المرضى إلى مراكز أخرى خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبياً وتقنياً.

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