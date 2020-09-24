العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إغلاق أجوائها أمام الرحلات القادمة والمتجهة إلى إيران دون ذكر السبب.

وأظهرت وثيقة صادرة من الخطوط الجوية العراقية توجيها بإغلاق كافة الرحلات من وإلى ايران بدءا من يوم غد الجمعة الخامس والعشرين من سبتمبر.