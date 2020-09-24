احدث الأخبار

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 “ويفا” يقرر اعتماد التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم
أبرز المواد
 العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين
أبرز المواد
 الإمارات.. المساواة بين أجور الرجال والنساء تدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 بعد أيام من تألقه.. إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا
منوعات
 عملية متقدمة ونوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها
منطقة عسير
 أمير منطقة تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
منطقة تبوك
 فنون القصيم تحتفي باليوم الوطني الـ90
منطقة القصيم
 السيطرة على حريق بمقر الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم
أبرز المواد
 مطارات المملكة تحتفي باليوم الوطني الـ 90 تحت شعار (همة حتى القمة)
أبرز المواد
 الوحدة يلتقي بمضر غداً في نهائي كأس كرة اليد
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
أبرز المواد
منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني

أبرز المواد
“ويفا” يقرر اعتماد التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم

“ويفا” يقرر اعتماد التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم

أبرز المواد
العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين

العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين

أبرز المواد
الإمارات.. المساواة بين أجور الرجال والنساء تدخل حيز التنفيذ

الإمارات.. المساواة بين أجور الرجال والنساء تدخل حيز التنفيذ

أبرز المواد

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=906083
المناطق - واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل”.

وللاطلاع على اسماء الممنوحين للوسام الدخول على الملف التالي:الاسماء.pdf

روابط ذات صلة

“ويفا” يقرر اعتماد التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم

“ويفا” يقرر اعتماد التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم
العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين

العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين
الإمارات.. المساواة بين أجور الرجال والنساء تدخل حيز التنفيذ

الإمارات.. المساواة بين أجور الرجال والنساء تدخل حيز التنفيذ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*