منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل”.
وللاطلاع على اسماء الممنوحين للوسام الدخول على الملف التالي:الاسماء.pdf
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل”.
وللاطلاع على اسماء الممنوحين للوسام الدخول على الملف التالي:الاسماء.pdf
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