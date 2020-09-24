منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني

المناطق - واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل”.

وللاطلاع على اسماء الممنوحين للوسام الدخول على الملف التالي:الاسماء.pdf