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منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة

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منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة

منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=906085
المناطق - واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات “إعادة الأمل”.

وللاطلاع على أسماء الممنوحين للأوسمة الدخول على الملف التالي:مستحقي الاوسمة.pdf

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