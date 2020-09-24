منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة

المناطق - واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات “إعادة الأمل”.

وللاطلاع على أسماء الممنوحين للأوسمة الدخول على الملف التالي:مستحقي الاوسمة.pdf