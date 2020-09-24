احدث الأخبار

ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات
أبرز المواد
 وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!
أبرز المواد
 واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب
أبرز المواد
 “فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر
أبرز المواد
 “قلعة الملك عبدالعزيز بضباء” إطلالة تحكي التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية منذ 90 عاماً
منطقة تبوك
 منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة
أبرز المواد
 منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 “ويفا” يقرر اعتماد التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم
أبرز المواد
 العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين
أبرز المواد
 الإمارات.. المساواة بين أجور الرجال والنساء تدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 بعد أيام من تألقه.. إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا
منوعات
 عملية متقدمة ونوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها
منطقة عسير
ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات

ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات

أبرز المواد
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!

أبرز المواد
واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

أبرز المواد
“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

أبرز المواد

“قلعة الملك عبدالعزيز بضباء” إطلالة تحكي التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية منذ 90 عاماً

“قلعة الملك عبدالعزيز بضباء” إطلالة تحكي التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية منذ 90 عاماً
http://almnatiq.net/?p=906087
المناطق - واس

تحكي قلعة الملك عبدالعزيز بمحافظة ضباء في منطقة تبوك التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية بالشمال الغربي من المملكة, حيث تُعد من أبرز المعالم التاريخية بالمنطقة.
فمنذ مايقارب الـ90 عاما بُنيت القلعة بأعلى مكان في البلدة القديمة مع إطلالة على السوق من الجهة الغربية، لتكون قصرا للحكم والأمن في بلدة ضباء، وقام ببنائها السكان والمعماريون المحليون من أهالي البلدة والوجه وينبع.
وجُلبت الحجارة في بدايات البناء من قلعة المويلح عن طريق القطائر الشراعية ومن جزيرة برقان، ثم عُدل عن ذلك بإحضار مكونات البناء من المحاجر الموجودة بالمحافظة، وتحديداً من الحجارة الجيرية.
والقلعة عبارة عن فناء فسيح مستطيل الشكل تحيط بجوانبه مجموعه من الغرف والمرافق، ومدعومه بأربعة أبراج بزوايا على شكل ثلاثة أرباع الدائرة، ولها مدخلان من الجهة الغربية والآخر من الجهة الشرقية وهو المدخل الرئيسي وتعلوه لوحة تأسيسية كُتب عليها بُنيت بعهد الملك عبد العزيز 1352هـ، إضافة إلى وجود مسجد بالجهة الشمالية منها.
وحفاظاً عليها تولت هيئة السياحة والتراث الوطني آنذاك ترميمها، كما قامت بتأهيلها لتكون متحف آثار للمحافظة يحكي التسلسل الحضاري للمنطقة، ومن أهم مساراتها السياحية.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أمير منطقة تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
رئيس رابطة تبوك لكرة القدم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

رئيس رابطة تبوك لكرة القدم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*