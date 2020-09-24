احدث الأخبار

ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات
أبرز المواد
 وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!
أبرز المواد
 واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب
أبرز المواد
 “فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر
أبرز المواد
 “قلعة الملك عبدالعزيز بضباء” إطلالة تحكي التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية منذ 90 عاماً
منطقة تبوك
 منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة
أبرز المواد
 منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 “ويفا” يقرر اعتماد التبديلات الخمسة في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم
أبرز المواد
 العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين
أبرز المواد
 الإمارات.. المساواة بين أجور الرجال والنساء تدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 بعد أيام من تألقه.. إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا
منوعات
 عملية متقدمة ونوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها
منطقة عسير
ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات

ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات

أبرز المواد
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!

أبرز المواد
واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

أبرز المواد
“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

أبرز المواد

ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات

ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=906101
المناطق - وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بتسليم السلطة سلمياً عقب انتخابات نوفمبر حال خسارته، وذلك خلال كلمة من البيت الأبيض أمس الأربعاء.

وقال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول تسليم السلطة سلميا: “سنرى ما يحدث”.

ويبدو أن السؤال يشير ضمنا إلى إمكانية خسارة ترامب، لكنه رد قائلا إنه قد يكون هناك “استمرار” للسلطة.

وفي العام 2016، عندما ترشح ترامب لمنصب الرئاسة لأول مرة، تعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا كانت واضحة، وإذا خرج فائزا.

ويشير ترامب في هذه الدورة الانتخابية إلى أنه ربما يسعى للطعن في نتائج الانتخابات بالمحكمة.

روابط ذات صلة

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار .. التزامنا هو سلاحنا وإهمالنا سيُؤذينا!
واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب
“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*