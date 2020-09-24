ترامب يرفض التعهد بتسليم سلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات

المناطق - وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بتسليم السلطة سلمياً عقب انتخابات نوفمبر حال خسارته، وذلك خلال كلمة من البيت الأبيض أمس الأربعاء.

وقال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول تسليم السلطة سلميا: “سنرى ما يحدث”.

ويبدو أن السؤال يشير ضمنا إلى إمكانية خسارة ترامب، لكنه رد قائلا إنه قد يكون هناك “استمرار” للسلطة.

وفي العام 2016، عندما ترشح ترامب لمنصب الرئاسة لأول مرة، تعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا كانت واضحة، وإذا خرج فائزا.

ويشير ترامب في هذه الدورة الانتخابية إلى أنه ربما يسعى للطعن في نتائج الانتخابات بالمحكمة.