المشروعات السياحية الجديدة في عسير تحتضن احتفالات اليوم الوطني

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شهدت منطقة عسير إطلاق الكثير من المشروعات السياحية بتصاميم عصرية شكلت في مجملها نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن والمقيم والزائر ، وحالياً أضحت وجهة حاضنة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 .

وتعدّ حدائق “سما أبها” شمال غرب مدينة أبها من المشروعات السياحية التي أنجزتها أمانة منطقة عسير خلال هذا العام ، وتكتسي بمسطحات خضراء على مساحة 50 ألف متر مربع ، وممرات وساحات للمشي بمساحة 50 ألف متر مربع، إضافة إلى ١٢٨ جلسة عائلية ومطاعم ومواقع للبيع، ومواقف للسيارات تستوعب أكثر من ٦٥٠ سيارة.

وروعي في تصميم الحدائق مبدأ الاستدامة والمحافظة على جاذبية المواقع ومواكبتها للتخطيط العمراني، فضلاً عن رفده لعنصر الترفيه في مدينة أبها.

وإلى جانب حدائق “سما أبها” يأتي متنزه “ممشى وحديقة الروضة” جنوب حديقة المطار بخصائصه المتنوعة من ملاعب ومسارات للمشي وأخرى للدراجات الهوائية بطول ١٠٠٠ متر، ومسارات أخرى بطول ٣٤٠٠ متر، ومسطحات خضراء بمساحة ١٥٠٠٠ متر مربع ، كما يزدان المتنزه بلمسات إبداعية مثل توظيف النمط التقليدي في البناء وأعمال الإضاءة .