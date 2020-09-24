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“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة توفر أكثر من ألفي أرض سكنية

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“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة توفر أكثر من ألفي أرض سكنية

“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة توفر أكثر من ألفي أرض سكنية
http://almnatiq.net/?p=906113
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر “سكني” 205 مخططات توفر نحو 176 ألف أرض، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولة إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال الإجراءات كافة.
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحفي اليوم أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ8 مخططات جديدة مُوزعة على 4 مناطق توفر 2384 قطعة أرض، إذ أضاف “سكني” مُخطط “معرج السوبان” في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ليوفر 589 أرضاً سكنية، ومخطط “نجمة الوجه” في محافظة الوجه في منطقة تبوك ويضّم 222 قطعة أرض، ومخطط “الورود” بمحافظة بيش بمنطقة جازان الذي يوفر 552 أرضاً سكنية.
ولفت النظر إلى أن 5 من المخططات الجديدة في منطقة الرياض منها 4 مخططات في محافظة عفيف، وهي مخطط “الهرانية” الذي يوفر 88 قطعة، و”المردمة” ويضم 87 قطعة أرض سكنية، و”عفيف 811″ ويحوي 366 قطعة، ومخطط “عفيف 306” الذي يوفر 62 أرضاً سكنية، ومخطط “شروق السليل” بمحافظة السليل الذي يوفر 418 قطعة أرض، جميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي”.
مما يُذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

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