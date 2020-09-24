النصر يتلقى الخسارة الأولى من العين.. ويتأهل متصدرا

تلقى فريق النصر الأول لكرة القدم، خسارته الأولى على صعيد دوري أبطال آسيا 2020، عندما كسبه العين الإماراتي بهدف دون مقابل، على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس، ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات.

وعلى رغم هزيمته، إلا أن النصر عبر إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية متصدراً لمجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، بعد أن خسر أيضاً السد القطري منافسه الآخر على بطاقتي المركز الأول والثاني، على يد سباهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، متوقفاً عند 9 نقاط، بينما رفع الإيراني رصيده إلى 6، و5 نقاط للعين.

وبذلك يلعب النصر في دور الـ16، الأحد 27 سبتمبر المقبل، أمام صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة التي تضم الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي، وبيربوليس الإيراني، والتعاون السعودي، حيث يتنافس الرباعي حتى آخر رمق على المركزين الأول والثاني.