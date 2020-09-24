هلال تبوك يتواجد بيوم الوطن بفرق إسعافية وتطوعية

المناطق - تبوك:

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك محمد بن سعد العنزي أن الهيئة أسهمت بالتواجد بجميع مواقع الاحتفالات، مشيرًا إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر بمنطقة تبوك تحظى بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة أحمد العنزي ومتابعة من مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ووجود القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ 90.

كما كثفت الهيئة بمنطقة تبوك نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 من خلال رفع جاهزيتها بجميع مواقع الاحتفالات من خلال وجود الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة

وزينت الهيئة مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق اسعفني.

