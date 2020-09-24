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الدكتور منزلاوي يشارك في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)

الدكتور منزلاوي يشارك في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)

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الدكتور منزلاوي يشارك في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)

الدكتور منزلاوي يشارك في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)
http://almnatiq.net/?p=906129
المناطق - واس

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، في الاحتفال الأممي بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والذي ترعاه وزير الخارجية الأمريكية.
وأكد الدكتور خالد منزلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاحتفال، أن المملكة العربية السعودية تظل ملتزمة بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، التي توفر الكرامة والازدهار لشعب المملكة وتمد جسور المساعدة لجميع من هم في حاجة أينما وجدوا حول العالم.
وأشار الدكتور منزلاوي، إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أنشئ واعتمد في عام 1948، وبمبادئه التأسيسية باعتباره ملكا مشتركًا للبشرية مجتمعة، مؤكداً عزم المملكة بشكل دائم ومستمر على تحقيقه.

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