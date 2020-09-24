عروض جوية بالمنطقة الشرقية احتفالاً باليوم الوطني الـ 90

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أقيمت عروض الطيران الجوية بالمنطقة الشرقية ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 90، حيث شكلت الطائرات عروضا مختلفة في سماء مدينة الخبر اليوم، وتوزعت وفق خطة استعراضية هندسية لإمتاع الأهالي.

وقدمت فرق الطيران المشاركة عروضا احترافية لمدة ساعة، استهلتها بتحليق طائرة مروحية من نوع (AW139)، تحمل علم المملكة تجاوزت مساحته 2000 متر مربع، تلتها العديد من التشكيلات والروسومات الجوية بواسطة عدد من الطائرات الحربية المقاتلة (ف 15 إس أي).

وشارك في العروض القوات الجوية الملكية السعودية، وفريق الصقور السعودية، وطائرة (بوينج 777) للخطوط الجوية العربية السعودية.

