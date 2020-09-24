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أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر ابتهاجاً واحتفاءً بالذكرى التسعين لتوحيد المملكة

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ضمن احتفالات المراكز الإسلامية بالذكرى و" الفعيم " قدم التهنئة للقيادة الرشيدة

أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر ابتهاجاً واحتفاءً بالذكرى التسعين لتوحيد المملكة

أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر ابتهاجاً واحتفاءً بالذكرى التسعين لتوحيد المملكة
http://almnatiq.net/?p=906144
المناطق - الرياض

توشح أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيروس باللون الأخضر تزامنا مع الذكرى التسعين لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس – طيب الله ثراه -، في إطار برامج وفعاليات وزارة الشؤون الإسلامية عبر المراكز التي تشرف عليها بدول العالم .

وبهذه المناسبة، رفع مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين الأستاذ نايف الفعيم أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال90 للمملكة العربية السعودية سائلاً المولى -عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والمسرات وأن يديم عليها الأمن والأمان ،

وقال “الفعيم ” تمر الذكرى التسعين لتجسد لنا الانتماء والفخر والاعتزاز الذي ترسخ في قلوب أبناء الوطن منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والذي سار على خطاه أبناؤه الملوك من بعده وسطروا لنا تاريخا مشرفا يحق لنا أن نفخر به وتتناقله الأجيال يروي مسيرة مجيدة وعظيمة لهذا الوطن الغالي بقيادة حكومتنا الرشيدة حفظها الله.

وقدم ” الفعيم ” التهنئة بهذه المناسبة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منوهاً بالدعم والمتابعة من معاليه للمراكز الثقافية الإسلامية للقيام بدورها في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي دعا إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في ختام – تصريحه – نجدد الولاء والمحبة للقيادة الرشيدة ونعدها بأننا سنواصل تكاتفنا وتعاضدنا مع ولاة أمرنا في تقديم كل ما في وسعنا لخدمة هذا الوطن الغالي.

الجدير بالذكر أن جميع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية الثقافية بالعالم التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة .

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