غرفة الخرج تحتفل بيوم الوطن الـ 90 بإطلاق 90 قذيفة نارية

المناطق -أشرف العصيمي

في ليلة من ليالي احتفالات اليوم الوطني ٩٠ أضاءت غرفة الخرج السماء بالألعاب النارية بإطلاق ٩٠ قذيفة نارية مشاركة منها في احتفالات الأهالي بيوم الوطن .

واكتسى مبنى غرفة الخرج باللون الأخضر والأبيض وبصورتي مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبشعار اليوم الوطني “همة حتى القمة ” وتدشين هويتها الجديدة التي تعبر عن النخلة لما تشتهر به المحافظة من وفرة النخيل وتميزها بالتمور و الباب الذي يرمز لكل المواقع الأثرية في الخرج وقراها .

وشكّلت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها غرفة الخرج ، عامل جذب لمرتادي وزوار المحافظة الذين عبّروا من خلال فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، في حين حرص البعض على توثيق لحظات انطلاق فعاليات الألعاب النارية عبر الأجهزة الذكية ونقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

يذكر ان الألعاب النارية من تنفيذ وضوح الرؤية كما شهد الاحتفال حضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عماش بن الدفين السبيعي والأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج وعدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين ، وبمشاركة كبيرة من الأهالي بالمحافظة.