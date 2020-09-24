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المشمولين بالرعاية في فروع الإيواء بالرياض يشاركون في بوم الوطن “90”

المشمولين بالرعاية في فروع الإيواء بالرياض يشاركون في بوم الوطن “90”

منطقة الرياض
غرفة الخرج تحتفل بيوم الوطن الـ 90 بإطلاق 90 قذيفة نارية

غرفة الخرج تحتفل بيوم الوطن الـ 90 بإطلاق 90 قذيفة نارية

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عروض جوية بالمنطقة الشرقية احتفالاً باليوم الوطني الـ 90

عروض جوية بالمنطقة الشرقية احتفالاً باليوم الوطني الـ 90

المنطقة الشرقية

المشمولين بالرعاية في فروع الإيواء بالرياض يشاركون في بوم الوطن “90”

المشمولين بالرعاية في فروع الإيواء بالرياض يشاركون في بوم الوطن “90”
http://almnatiq.net/?p=906153
المناطق - الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة صباح امس وبحضور مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده أ. علي القباني احتفالاً مبسطاً بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية بمشاركة الفئات المشمولة بالرعاية داخل المركز مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية وقوانين التباعد الإجتماعي.

كما نظمت بقية دور ومراكز الإيواء في مراكز تأهيل الإناث بحي الملز والقدس والدرعية والخرج وتأهيل الذكور بالدرعية ووادي الدواسر ودار التربية الاجتماعية للبنين وللبنات ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات وكذلك مؤسسة رعاية الفتيات ودار المسنات بالرياض عدداً من الفعاليات والبرامج المتنوعة تحت شعار نعود بحذر واشتملت هذه الفعاليات على العروض المرئية التي تحكي مراحل تطور المملكة منذ التأسيس إلى وقتنا الحاضر والقصائد الوطنية التي عبرت فيها الفئات المشمولة بالرعاية عن مشاعر الحب والإنتماء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والحركية والالغاز الشعبية والأناشيد الوطنية وتوزيع الهدايا والجوائز القيمة على الفئات المشاركة في الفعاليات والكادر الوظيفي العامل معهم .

وذكر الدكتور الحربي اثناء حضوره لإحتفال مركز التأهيل الشمل للذكور بالرياض ان هذه الفعاليات جاءت لتجسد مشاعر الحب والولاء التي يكنها أبناء الوطن من المشمولين برعاية الوزارة لوطنهم الغالي في ذكرى توحيده، مبدياً سعادته بتجلي هذه المشاعر ومثمناً ماتحظى به هذه الفئات من اهتمام وعناية خاصة من القيادة الرشيدة، داعياً الله عزوجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والإزدهار.

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