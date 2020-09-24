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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن نيته افتتاح مقرين جديدين في نيويورك و لندن

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن نيته افتتاح مقرين جديدين في نيويورك و لندن
http://almnatiq.net/?p=906165
المناطق - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، نيته افتتاح مقرين جديدين في نيويورك ولندن خلال الشهور الأولى لعام 2021، مما يؤكد طموح الصندوق ليصبح واحدًا من أكبر المستثمرين في المشاريع الدولية.

قال في تغريدة على “تويتر” إن ذلك يأتي إطار خطته للتوسع الجغرافي.

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