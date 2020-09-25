“تركي الفيصل” يكشف مفاجأة عن طبيعة جهاد “أسامة بن لادن”

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كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، مفاجأة غير متوقعة عن طبيعة جهاد زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، وقصة تعرضه لهجوم سوفيتي وكيف أغمي عليه.

لم يكن عملًا جهاديًا

وقال “الفيصل” في مقابلة مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي تبثه صحيفة “القبس” الكويتية: إن “عمل (بن لادن) لم يكن عملًا جهاديًا ضد الاتحاد السوفيتي في الثمانينات”.

أغمي عليه عند وقوع هجوم سوفيتي

وأضاف: “كان (بن لادن) يساعد المجاهدين من الناحية المادية، ما أبغى أن الناس ياخدوا صورة أنه جاهد عسكريًا ولا شارك في قتال”، مؤكدًا أنه “أغمي عليه عند وقوع هجوم سوفيتي على موقع تواجد به في أفغانستان”.

كان متواجدًا في كابل

وأشار “الفيصل” إلى أن “بن لادن” كان متواجدًا في كابل وقت زيارته إلى هناك لتهنئة الرئيس الجديد”، قائلًا: “من الأشخاص الذين كانوا موجودين ولم يحدث بيني وبينه تواصل في ذلك الحين أسامة بن لادن، لأنه كان مع اللاجئين الأفغان”.

كان موجودًا في مشاورات بيشاور

وأردف بقوله: “كان موجودًا في بيشاور ولم يأت معنا إلى كابل، لكنه كان موجودًا في المشاورات التي حصلت في بيشاور، جاءني في جدة عام 1990 وكان يريد الذهاب إلى اليمن، وانقطعت علاقتي معه، وربما أراد أن يلعب دوراً، لأنه حسب ما قال لنا، عام 1990، إن لديه مجاهدين”.