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رئيس نادي برسبوليس: قطر لم تنجح بادارة بطولة من 16 فريقاً فكيف ستدير كأس العالم؟

رئيس نادي برسبوليس: قطر لم تنجح بادارة بطولة من 16 فريقاً فكيف ستدير كأس العالم؟
http://almnatiq.net/?p=906208
المناطق - الرياض

هاجم رئيس نادي برسبوليس الايراني رسول بناه، تنظيم قطر لبطولة كأس آسيا الجارية حاليا.

وقال في تصريح، إن “قطر يجب ألا تستضيف كأس العالم لأن هذا البلد لا يعرف النظام، حيث أردت السفر الأربعاء لكنهم فرضوا قواعد جديدة (الحجر سبعة أيام) وتأخرت في المطار سبع ساعات، للأسف وبعد معاناة طويلة اقتنعوا بصعوبة”، متسائلاً: “قطر لم تنجح بإدارة بطولة من 16 فريق كيف ستدير كأس العالم؟”.

واضاف: “المدرب واللاعبيين سيردون كل ماحدث داخل الميدان حتى على بطاقة مهدي بن عطية التي تم الغائها قبل مباراتنا مع الدحيل”.

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