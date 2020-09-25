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أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة

أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة

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أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة

أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=906230
المناطق - عسير

عبر أهالي منطقة عسير برسائل تعبر عن احتفالهم وتُظهر فرحتهم باليوم الوطني ال”٩٠” للمملكة، حيث ظهرت رسائلهم بطريقة لأول مرة تُطبق عبر الحائط الإلكتروني لمبنى أمانة المنطقة، بصورةٍ عكست إمكانية استخدام التقنية في مثل هذه المناسبات للتعبير ونقل مشاركة الأفراد والأهالي باعتبارهم مكوناً ثقافيا في مجتمع المنطقة.
من جهته، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن سعادته بهذه الفعالية، مؤكدًا أنها تأتي مبادرةً مجتمعيةً من الأمانة ليتمكن الأفراد وأهالي المنطقة تحديداً من المشاركة دون عناء، مشيراً إلى أن هذه الطريقة قد تُستخدم في فعاليات وطنية أخرى، مشيداً بمدى تفاعل الأهالي الذي عكس حرصهم على المشاركة وتأكيد الفرحة بالولاء والاعتزاز بهذا الوطن العظيم في يومه الوطني.

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