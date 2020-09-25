احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده
أبرز المواد
 الألعاب النارية تضيء الواجهة البحرية وترسم فرحة الوطن بجازان
منطقة جازان
 “المسؤولية الاجتماعية تمكين وإرادة” .. محاضرة بغرفة تبوك
منطقة تبوك
 أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة
منطقة عسير
 بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني الـ 90 .. جامعة بيشة تعفي بعض فئات المجتمع من الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا
منطقة عسير
 تعرف على القيمة الجديدة لجائزة نوبل
أبرز المواد
 اكتشاف “جرذ عملاق” بحجم سيارة.. وعند فحصه كانت المفاجأة
أبرز المواد
 بفتوى.. “عراب الإرهاب” يطلب من الليبيين رد الجميل لتركيا
أبرز المواد
 حاولوا تهريب المخدرات بالطائرة بين فنزويلا والمكسيك.. فوقعت بهم
أبرز المواد
 كورونا.. الإصابات في أمريكا تتخطى رقما جديدا وارتفاع بألمانيا
أبرز المواد
 تونس.. تصدع جديد بالنهضة وحديث عن “سيناريو الانقسام”
أبرز المواد
 رئيس نادي برسبوليس: قطر لم تنجح بادارة بطولة من 16 فريقاً فكيف ستدير كأس العالم؟
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

أبرز المواد
الألعاب النارية تضيء الواجهة البحرية وترسم فرحة الوطن بجازان

الألعاب النارية تضيء الواجهة البحرية وترسم فرحة الوطن بجازان

منطقة جازان
“المسؤولية الاجتماعية تمكين وإرادة” .. محاضرة بغرفة تبوك

“المسؤولية الاجتماعية تمكين وإرادة” .. محاضرة بغرفة تبوك

منطقة تبوك
أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة

أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة

منطقة عسير

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده
http://almnatiq.net/?p=906234
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

تعرف على القيمة الجديدة لجائزة نوبل

تعرف على القيمة الجديدة لجائزة نوبل
اكتشاف “جرذ عملاق” بحجم سيارة.. وعند فحصه كانت المفاجأة

اكتشاف “جرذ عملاق” بحجم سيارة.. وعند فحصه كانت المفاجأة
بفتوى.. “عراب الإرهاب” يطلب من الليبيين رد الجميل لتركيا

بفتوى.. “عراب الإرهاب” يطلب من الليبيين رد الجميل لتركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*