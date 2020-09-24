الألعاب النارية تضيء الواجهة البحرية وترسم فرحة الوطن بجازان

جازان _فضه عطيف؛

أضأت الألعاب النارية مساء امس جنبات الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ورسمت لوحات جمالية مشعة حظيت بتفاعل كبير وإعجاب المواطنين، بمناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة ، في حين ارتدت المباني الحكومية والطرق العامة والشوارع والميادين والساحات في مدينة جيزان وعموم محافظات ومراكز المنطقة الأخضر، معبرة عن مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، وتعبير صادق عن الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته