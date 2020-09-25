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صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

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صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج
http://almnatiq.net/?p=906253
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة عن صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.
وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر العلاج على حسابهم الخاص مايلي : ” وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً ، وأن تكون من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لايتوفر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة ، وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج .
وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة ، أن يكون صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج. لافتةً أنه يُسمح لمن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج وفقاً للشروط الآنف ذكرها ، بأن يرافقه اثنان – بحد أعلى – لكل مريض أو ماتراه الهيئة الطبية العليا.
وأضافت الصحة أنه بموجب الموافقة فإنها ستتولى دراسة الطلبات وبعدها يحال المقبول منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية ” المديرية العامة للجوازات” لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة ، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة ” أبشر”

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