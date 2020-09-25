احدث الأخبار

أمانة الشرقية تسجل 13 مخالفة للاحترازات الوقائية من خلال 490 جولة رقابية
منوعات
 صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج
أبرز المواد
 البعيجان في خطبة الجمعة: إن من أفضل وأجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله، عمارة المساجد
أبرز المواد
 الجهني في خطبة الجمعة : إننا ولله الحمد في مملكتنا العزيزة نعيش في ظل وارف من عدالة الإسلام , وننعم بعيش رغيد , تحت الحكم الرشيد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده
أبرز المواد
 الألعاب النارية تضيء الواجهة البحرية وترسم فرحة الوطن بجازان
منطقة جازان
 “المسؤولية الاجتماعية تمكين وإرادة” .. محاضرة بغرفة تبوك
منطقة تبوك
 أهالي عسير يصافحون الوطن في عامه الـ 90 برسائل عبر الحائط الإلكتروني لأمانة المنطقة
منطقة عسير
 بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني الـ 90 .. جامعة بيشة تعفي بعض فئات المجتمع من الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا
منطقة عسير
 تعرف على القيمة الجديدة لجائزة نوبل
أبرز المواد
 اكتشاف “جرذ عملاق” بحجم سيارة.. وعند فحصه كانت المفاجأة
أبرز المواد
 بفتوى.. “عراب الإرهاب” يطلب من الليبيين رد الجميل لتركيا
أبرز المواد
أمانة الشرقية تسجل 13 مخالفة للاحترازات الوقائية من خلال 490 جولة رقابية

أمانة الشرقية تسجل 13 مخالفة للاحترازات الوقائية من خلال 490 جولة رقابية

منوعات
صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

أبرز المواد
البعيجان في خطبة الجمعة: إن من أفضل وأجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله، عمارة المساجد

البعيجان في خطبة الجمعة: إن من أفضل وأجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله، عمارة المساجد

أبرز المواد
الجهني في خطبة الجمعة : إننا ولله الحمد في مملكتنا العزيزة نعيش في ظل وارف من عدالة الإسلام , وننعم بعيش رغيد , تحت الحكم الرشيد

الجهني في خطبة الجمعة : إننا ولله الحمد في مملكتنا العزيزة نعيش في ظل وارف من عدالة الإسلام , وننعم بعيش رغيد , تحت الحكم الرشيد

أبرز المواد

أمانة الشرقية تسجل 13 مخالفة للاحترازات الوقائية من خلال 490 جولة رقابية

أمانة الشرقية تسجل 13 مخالفة للاحترازات الوقائية من خلال 490 جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=906256
المناطق - الدمام

سجلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس 7/2/1442هـ، (6) مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و (7) مخالفات على المنشآت التي خالفت التدابير الصحية، جاء ذلك من خلال (490) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

و أكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة شددت على تطبيق الاحترازات الوقائية، والتي وجه بها  خاصة في اليوم الوطني للمملكة، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات والجزاءات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.

وأضاف الصفيان، أن تم خلال هذه الجولات أيضاً رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعا الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات (940) لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.

 

روابط ذات صلة

اكتشاف “جرذ عملاق” بحجم سيارة.. وعند فحصه كانت المفاجأة

اكتشاف “جرذ عملاق” بحجم سيارة.. وعند فحصه كانت المفاجأة
“غسيل” نتنياهو وزوجته يثير ضجر الأميركيين

“غسيل” نتنياهو وزوجته يثير ضجر الأميركيين
بعد أيام من تألقه.. إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

بعد أيام من تألقه.. إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*