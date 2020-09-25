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بوتين يقترح على أميركا تبادل وعود بعدم التدخل بالانتخابات

بوتين يقترح على أميركا تبادل وعود بعدم التدخل بالانتخابات
http://almnatiq.net/?p=906284
المناطق - وكالات

عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على الولايات المتحدة تبادل وعود بـ”عدم التدخل” في انتخابات البلد الآخر والتعاون على صعيد تكنولوجيا المعلومات للدفع في اتجاه معاهدة عالمية بعدم الاعتداء في هذا المجال.

واقترح بوتين على واشنطن في إعلان نشره الكرملين “تبادل ضمانات بعدم التدخل بما في ذلك في العمليات الانتخابية” والتوافق على “مجموعة تدابير عملية”، وأخيرا العمل من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية بعدم الاعتداء باستخدام “تكنولوجيا المعلومات والتواصل”.

وكتب بوتين في إعلانه “من التحديات الاستراتيجية الكبرى في العالم المعاصر خطر مواجهة واسعة النطاق في المجال الرقمي. وتقع مسؤولية خاصة في تفاديها على الأطراف الرئيسيين في الأمن العالمي في مجال المعلومات”.

وتواجه روسيا منذ سنوات اتهامات باستخدام قراصنة معلوماتيين ومراكز تصيد على الإنترنت وببث معلومات كاذبة على مواقع التواصل للتأثير على العمليات الانتخابية في الغرب.

وموسكو متهمة تحديداً بشن حملة دعماً لترشيح دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 ما ساهم في فوزه. كما يواجه الكرملين اتهامات بالسعي للتأثير على حملة الانتخابات الأميركية الجارية حاليا، والتي يتنافس فيها ترمب مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

كما تتهم روسيا بتحريك قراصنة معلوماتيين استهدفوا عدداً من المؤسسات الغربية مثل مجلس النواب الألماني ومكتب المستشارة أنجيلا ميركل.

ونفى الكرملين كل هذه الاتهامات، متهماً بدوره الأوروبيين والأميركيين بشن حملة تضليل إعلامي ضد روسيا.

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