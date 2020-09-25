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الرئيس الفلسطيني: الطريق الوحيد للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

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الرئيس الفلسطيني: الطريق الوحيد للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني: الطريق الوحيد للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين
http://almnatiq.net/?p=906300
المناطق - واس

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194.
وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، برغم كل العقبات والمعيقات.
وأكد أن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

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