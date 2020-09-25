الالعاب النارية تضي الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي وترسم فرحة الوطن بجازان

المناطق - فضه عطيف

أضاءت الألعاب النارية مساء أمس جنبات الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ورسمت لوحات جمالية مشعة حظيت بتفاعل كبير وإعجاب المواطنين والمقيمين وشارك الجميع الفرحة ، بمناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة ، في حين ارتدت المباني الحكومية والطرق العامة والشوارع والميادين والساحات في مدينة جيزان وعموم محافظات ومراكز المنطقة الأخضر، معبرة عن مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، وتعبير صادق عن الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته..

