احدث الأخبار

الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد
أبرز المواد
 حرس الحدود يسعف طفلين ووالدتهما من حالة غرق بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد
أبرز المواد
 اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا
أبرز المواد
 الالعاب النارية تضي الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي وترسم فرحة الوطن بجازان
منطقة جازان
 شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم
منطقة الرياض
 الرئيس الفلسطيني: الطريق الوحيد للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه يمثل أهمية كبيرة في لملمة صفوف اليمنيين
أبرز المواد
 بسبب خزان صافر.. البرلمان العربي يدعو لتدخل دولي يجنب كارثة
أبرز المواد
 الإيسيسكو تدعو إلى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالتراث الثقافي المادي واللامادي
أبرز المواد
 شرطة القصيم: القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة
منطقة القصيم
 بوتين يقترح على أميركا تبادل وعود بعدم التدخل بالانتخابات
أبرز المواد
الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد

الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد

أبرز المواد
حرس الحدود يسعف طفلين ووالدتهما من حالة غرق بالمدينة المنورة

حرس الحدود يسعف طفلين ووالدتهما من حالة غرق بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد

لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد

أبرز المواد
اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا

اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا

أبرز المواد

الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد

الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد
http://almnatiq.net/?p=906322

قبل أيام من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، إنه لا يرغب في ضم أي لاعب جديد.

وجاءت تصريحات زيدان رغم ظهور فريقه مفتقدا القوة الهجومية، خلال تعادله بدون أهداف مع مستضيفه ريال سوسيداد في مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني، قبل أيام.

وعلى غير المعتاد، لم ينشط ريال مدريد في فترة الانتقالات منذ فوزه بالدوري في يوليو، ولم يضم أي لاعب جديد رغم رحيل غاريث بيل وخيمس رودريغيز وأشرف حكيمي وسيرخيو ريغيلون.

واستعاد الفريق الملكي فقط الثلاثي بورخا مايورال وألفارو أودريوزولا ومارتن أوديغارد، بعد انتهاء إعارتهم.

وأمام سوسيداد، اضطر زيدان لإشراك سيرخيو أريباس ومارفن بارك، اللذين لم يسبق لهما اللعب للفريق الأول.

لكن في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة ريال مدريد الثانية في الموسم خارج ملعبه ضد ريال بيتيس، السبت، أكد زيدان أنه “سعيد باللاعبين الموجودين في حوزته”.

وقال المدرب الفرنسي: “هذه هي التشكيلة التي أملكها ولن أطلب ضم أي لاعب جديد”.

وتابع “زيزو”: “الكل يرغب في معرفة من سينضم، لكنني راض عن تشكيلتي. سنبذل الكثير من الجهد لنصبح في أفضل شكل حتى يمكننا تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا”.

وأضاف أسطورة الكرة الفرنسية: “أي شيء يمكن أن يحدث، لكن في الوقت الحالي مثل أي مدرب آخر أرغب في انتهاء فترة الانتقالات بأقصى سرعة، كل ما أريده هو الحديث عن المباريات”.

وتلقى زيدان دفعة هذا الأسبوع بعد تعافي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وإيدن هازارد من الإصابة، لكنه استبعد أن يشارك أي من اللاعبين الثلاثة ضد بيتيس لأنهم لم يتدربوا بما يكفي.

وخسر ريال مدريد 2-1 في آخر زيارة له إلى بيتيس في مارس، قبل أن تتوقف كل الأحداث الرياضية في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستهل النادي الأندلسي، الذي يقوده مدرب ريال مدريد السابق مانويل بليغريني، الموسم بطريقة مثالية، وفاز 1-صفر على ألافيس و2-صفر على ريال بلد الوليد.

روابط ذات صلة

لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد

لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد
اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا

اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا
الرئيس الفلسطيني: الطريق الوحيد للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني: الطريق الوحيد للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*