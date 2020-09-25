احدث الأخبار

“نيوم” تختتم فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني بمشاركة أهالي ضباء
أبرز المواد
 الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد
أبرز المواد
 حرس الحدود يسعف طفلين ووالدتهما من حالة غرق بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد
أبرز المواد
 اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا
أبرز المواد
 الالعاب النارية تضي الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي وترسم فرحة الوطن بجازان
منطقة جازان
 شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم
منطقة الرياض
 الرئيس الفلسطيني: الطريق الوحيد للسلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه يمثل أهمية كبيرة في لملمة صفوف اليمنيين
أبرز المواد
 بسبب خزان صافر.. البرلمان العربي يدعو لتدخل دولي يجنب كارثة
أبرز المواد
 الإيسيسكو تدعو إلى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالتراث الثقافي المادي واللامادي
أبرز المواد
 شرطة القصيم: القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة
منطقة القصيم
“نيوم” تختتم فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني بمشاركة أهالي ضباء

“نيوم” تختتم فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني بمشاركة أهالي ضباء

أبرز المواد
الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد

الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد

أبرز المواد
حرس الحدود يسعف طفلين ووالدتهما من حالة غرق بالمدينة المنورة

حرس الحدود يسعف طفلين ووالدتهما من حالة غرق بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد

لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد

أبرز المواد

“نيوم” تختتم فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني بمشاركة أهالي ضباء

“نيوم” تختتم فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني بمشاركة أهالي ضباء
http://almnatiq.net/?p=906325
المناطق - واس

أختتمت شركة ” نيوم ” أمس ، فعاليتها الترفيهية والثقافية والتراثية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة, وسط مشاركة من أبناء وبنات وأسر المجتمع في محافظة ضباء , وذلك على كورنيش المحافظة الشمالي.
وتضمنت الفعاليات عروضاً للرقصات الشعبية والفنون تغنت بحب الوطن، وركن للألعاب الواقع الافتراضي , وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال.
وأوضحت الشركة أن هذه الفعاليات جاءت كجزء من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي لنيوم .

روابط ذات صلة

الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد

الصفقات الجديدة.. زيدان: لا نرغب في ضم أي لاعب جديد
لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد

لقاح كورونا.. الصين تعلن عن مليار جرعة وتحدد الموعد
اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا

اليونان تهدد تركيا: المحكمة الدولية من بين خياراتنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*