“نيوم” تختتم فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني بمشاركة أهالي ضباء

المناطق - واس

أختتمت شركة ” نيوم ” أمس ، فعاليتها الترفيهية والثقافية والتراثية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة, وسط مشاركة من أبناء وبنات وأسر المجتمع في محافظة ضباء , وذلك على كورنيش المحافظة الشمالي.

وتضمنت الفعاليات عروضاً للرقصات الشعبية والفنون تغنت بحب الوطن، وركن للألعاب الواقع الافتراضي , وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال.

وأوضحت الشركة أن هذه الفعاليات جاءت كجزء من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي لنيوم .

