أبو شرحه : اليوم الوطني التسعون فخر لكل سعودي

المناطق - فضة عطيف

رفع محافظ بيش الأستاذ حسن عبدالله أبو شرحه رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه –حفظهم الله– وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعون للملكة العربية السعودية وذكرى أبو شرحه بأن توحيد البلاد والعباد على يد الأمام الموسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ذكرى غالية ٌ علينا و عزيزةٌ في نفوسنا واننا اذ نحتفي ونحتفل اليوم بمرور الذكرى التسعون لذلك اليوم العظيم الذي وفق الله فيه صقر الجزيرة. الملك عبد العزيز الى توحيد الكلمة ولم الشتات وجمع العباد والبلاد تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله وما تلا ذلك من امن وأمان واستقرار ونهضة ونماء على امتداد المملكة فاننا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد وما نحن فيه من امن وأمان واستقرار.