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بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا

بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا
http://almnatiq.net/?p=906339
المناطق - وكالات

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، عن تسجيلها 6874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر، مع رصد 34 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6874 حالة ارتفاعا من 6634 حالة أمس الخميس.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 34 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت إيجابية فحص مرض كوفيد-19.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر.

وقد تستمر القيود مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية قد تكون سريعة الانتشار.

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