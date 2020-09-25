تعليق مشاركة الإمارات في المسابقات الدولية للفروسية

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علق الاتحاد الدولي للفروسية مشاركة الإمارات في المسابقات الدولية، وذلك إثر تنظيمها سباقين دوليين للقدرة والتحمل على أنهما مسابقتان محليتان في محاولة للتحايل على القواعد الجديدة.

وبموجب الإيقاف سيتم تعليق مشاركة الإمارات في جميع المسابقات والفئات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية حتى العام الجديد وكذلك مسابقات القدرة والتحمل حتى 31 مارس 2021.

وأمام الإمارات 21 يوما للطعن على القرار، وهذه المرة الثانية خلال 5 سنوات التي يفرض فيها الاتحاد الدولي عقوبات على الإمارات.

وفي عام 2015 تم تعليق عضوية الإمارات بسبب سوء معاملة الجياد.

ووجد تحقيق مستقل أن مسابقتين وطنيتين للقدرة والتحمل أقيمتا في يناير وفبراير تجاوزتا بكثير حصص الفرسان الأجانب المسموح بها في المسابقات المحلية وكان يجب إقامتهما كبطولات دولية.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية إن السبب يرجع لمحاولة للتحايل على قواعد جديدة لسباقات القدرة والتحمل كان من المقرر تطبيقها في أول يناير 2020.

وسيتعين على الاتحاد الإماراتي للفروسية أن يدفع أيضا نسبة مئوية من المستحقات التنظيمية التي كانت ستذهب إلى الاتحاد الدولي إذا تم تنظيم السباقين كمسابقات دولية إضافة إلى الأتعاب والمصاريف القانونية وعقوبة مالية أخرى.

وقال إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية في بيان “من المؤسف أن نتعامل مع قضايا من هذا النوع في 2020 وأن نضطر إلى تعليق مشاركة اتحاد وطني”.

وتابع:”ومع ذلك فإن النية الواضحة للاتحاد الاماراتي للفروسية لتجنب تطبيق القواعد الجديدة انعكست على تصرفاته.. ولا يمكننا السماح للاتحادات الوطنية بتطبيق القواعد بالشكل والتوقيت الذي يناسبها فقط”.