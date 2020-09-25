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رسمياً.. الهلال يرفع مذكرة “احتجاج” لاستبعاده من دوري أبطال آسيا

رسمياً.. الهلال يرفع مذكرة “احتجاج” لاستبعاده من دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=906348
المناطق - وكالات

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، رسمياً منذ قليل، احتجاجه على قرار استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتحرك مسؤولو نادي الهلال للاعتراض على قرار استبعادهم الآسيوي، خاصةً وأن الفريق حاول جاهداً للبقاء في المنافسة، رغم الظروف القهرية التي ضربت صفوفه بوجود إصابات “كورونا”.

وأكد المركز الإعلامي للنادي العاصمي، على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “قدم نادي الهلال مذكرة احتجاجه قبل قليل لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منذ يومين رسمياً، اعتبار الهلال منسحباً من دوري الأبطال، بعد أن أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض مباراته ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.. التفاصيل من هنا.

وكان من المقرر أن يخوض فريق الهلال بقيادة المدير الروماني رازفان لوشيسكو، مواجهة مع شباب الأهلي، مساءالأربعاء، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، في الجولة السادسة والأخيرة من البطولة الآسيوية.

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