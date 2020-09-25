مدير عام فرع الموارد البشرية بتبوك يهني القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 90

المناطق- تبوك:

رفع مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أ. منيف بن هابس الحربي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الموارد البشرية بمنطقة تبوك التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه .

وقال “الحربي” نحتفي في اليوم الوطني بمنجزات وطن شامخ بقيادته المباركة في ظل خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد حفظهما الله، وبشعب مخلص يحب وطنه ويبادله الوطن حباً بحب”.

وأضاف ” إن علاقة أبناء هذا الوطن بقيادتهم وأرضهم ودولتهم تبقى مضرب المثل في الوفاء والاجتهاد والإخلاص لتبقى الراية الخضراء خفاقة في كل محفل وعلى كل قمة، فهنيئاً لنا هذا الوطن بقيادته، وهنيئاً للوطن بأبنائه المخلصين.

مبينًا أن اليوم الوطني هو يوم للاعتزاز والفخر بما تحققه بلادنا الحبيبة من تقدم وتطور وازدهار وفِي ختام كلمته دعا الله عز وجل ان يديم على بلاد الحرمين الشريفين نعمة الأمن والامان والاستقرار وأن يحفظ لها قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.