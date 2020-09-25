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برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90

برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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مدير عام فرع الموارد البشرية بتبوك يهني القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 90

مدير عام فرع الموارد البشرية بتبوك يهني القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 90

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برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90

برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90
http://almnatiq.net/?p=906358
المناطق - واس

تزين برج مياه بريدة، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة ، وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
كما رصدت عدسة ” واس ” جمالية ” برج مياه بريدة ” ومشاركته الفاعله باليوم الوطني ، وذلك تعبيرا عن روح الوفاء والمحبة لمملكة العطاء قيادة وشعباً.
ويحرص دوماً ” برج مياه بريدة ” على المشاركة في الفعاليات المختلفة والمناسبات الوطنية، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية ودعم وخدمة المجتمع على كافة الأصعدة.

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