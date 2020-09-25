تزين برج مياه بريدة، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة ، وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
كما رصدت عدسة ” واس ” جمالية ” برج مياه بريدة ” ومشاركته الفاعله باليوم الوطني ، وذلك تعبيرا عن روح الوفاء والمحبة لمملكة العطاء قيادة وشعباً.
ويحرص دوماً ” برج مياه بريدة ” على المشاركة في الفعاليات المختلفة والمناسبات الوطنية، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية ودعم وخدمة المجتمع على كافة الأصعدة.
برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90
تزين برج مياه بريدة، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة ، وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
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