برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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تزين برج مياه بريدة، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة ، وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

كما رصدت عدسة ” واس ” جمالية ” برج مياه بريدة ” ومشاركته الفاعله باليوم الوطني ، وذلك تعبيرا عن روح الوفاء والمحبة لمملكة العطاء قيادة وشعباً.

ويحرص دوماً ” برج مياه بريدة ” على المشاركة في الفعاليات المختلفة والمناسبات الوطنية، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية ودعم وخدمة المجتمع على كافة الأصعدة.