فريق دراجو القصيم يقطعون 90 كلم عبر مبادرة “لأجلك ياوطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

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بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , نفذ دراجو القصيم مساء أمس , ماراثون “لأجلك ياوطن” عبر قطع 90 كلم بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأكد قائد فريق خالد بن محمد الحواس على أن مبادرة “لأجلك ياوطن” والمقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة شارك بها 45 دراج من كافة انحاء المنطقة , بمباركة من سمو أمير منطقة القصيم , مبيناً على أن الماراثون امتد لـ90 كلم مابين محافظة المذنب ومدينة بريدة , بتنفيذ من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المذنب , بالشراكة مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية , مبيناً على أن الماراثون يهدف إلى رفع مستوى الوعي في ممارسة الرياضة عبر مثل هذه المناسبات لما لها من فوائد صحية ونفسية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكافة المبادرات بين أبناء المنطقة.