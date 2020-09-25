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فريق دراجو القصيم يقطعون 90 كلم عبر مبادرة “لأجلك ياوطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

فريق دراجو القصيم يقطعون 90 كلم عبر مبادرة “لأجلك ياوطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

منطقة القصيم
برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90

برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90

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مدير عام فرع الموارد البشرية بتبوك يهني القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 90

مدير عام فرع الموارد البشرية بتبوك يهني القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 90

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فريق دراجو القصيم يقطعون 90 كلم عبر مبادرة “لأجلك ياوطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

فريق دراجو القصيم يقطعون 90 كلم عبر مبادرة “لأجلك ياوطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=906365
المناطق - واس

بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , نفذ دراجو القصيم مساء أمس , ماراثون “لأجلك ياوطن” عبر قطع 90 كلم بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وأكد قائد فريق خالد بن محمد الحواس على أن مبادرة “لأجلك ياوطن” والمقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة شارك بها 45 دراج من كافة انحاء المنطقة , بمباركة من سمو أمير منطقة القصيم , مبيناً على أن الماراثون امتد لـ90 كلم مابين محافظة المذنب ومدينة بريدة , بتنفيذ من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المذنب , بالشراكة مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية , مبيناً على أن الماراثون يهدف إلى رفع مستوى الوعي في ممارسة الرياضة عبر مثل هذه المناسبات لما لها من فوائد صحية ونفسية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكافة المبادرات بين أبناء المنطقة.

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