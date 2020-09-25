مضر يُتوج بكأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد

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توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد، فريق مضر بكأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الـ 42 للموسم الرياضي 2019 – 2020م، عقب فوزه على فريق الوحدة بنتيجة (30 – 24)، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما اليوم، على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في شوط المباراة الأول والذي انتهى بالتعادل (14-14)، وفي الشوط الثاني والحاسم تمكن فريق مضر من السيطرة والتفوق، مستنداً على قدرات لاعبيه المحترفين البحريني علي عيد والتونسي وائل الشطي وتألق حارسه حسن تريك، مما منحه فرصة إنهاء المباراة لمصلحته وتحقيق الكأس لينهي هيمنة الوحدة على البطولات المحلية في السنتين الأخيرتين، ويحجز مقعداً أساسياً في بطولة النخبة بصفته بطلاً للكأس.

وهو اللقب الثاني لفريق مضر في سجل بطولة الكأس منذ انطلاقتها بالموسم الرياضي 1978 – 1979م، بعد لقبه الأول في الموسم الرياضي 2013 – 2014م.

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد منسوبي نادي مضر بمناسبة تحقيقهم لقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد للمرة الثانية في تاريخ النادي، وقدم شكره لجميع الأندية التي شاركت في منافسات البطولة، وللجهات الحكومية المساهمة في نجاح الفعاليات الرياضية بشتى أنواعها، مؤكداً أن النجاح يمثل الرياضة السعودية بشكل عام.