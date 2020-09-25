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تثقيف “500” من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض بالأمن الفكري

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تثقيف “500” من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض بالأمن الفكري

تثقيف “500” من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض بالأمن الفكري
http://almnatiq.net/?p=906382
المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً في ادارة المسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع المركز المثالي للتدريب دورة “الأمن الفكري” التي استهدفت اكثر من 500 مستفيد ومستفيدة من منسوبي الوزارة في كافة القطاعات .

وتناولت الدورة التي قدمتها د. اسماء الفطيم مفهوم الأمن الفكري وأنواعه والعوامل المؤثرة في تحقيقه والاحتياجات النفسية اللازمة والمهارات الأساسبة لتعزيز الأمن الفكري بالإضافة إلى تقديم تطبيقات وتدريبات متنوعة ناقشت فيه الدكتورة الحضور تباين وجهات النظر لديهم عن مفهوم الأمن الفكري.

وتعتبر هذه الدورة ضمن ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات الغير ربحية الأخرى.

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