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أصدرت أكثر من 3 آلاف ترخيص وباشرت 497 بلاغ

“التجارة” ترخص لأكثر من 1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

“التجارة” ترخص لأكثر من 1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=906388
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة التجارة 3,413 ترخيص تخفيضات إلكتروني للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني خلال الفترة 22 إلى 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وشملت تلك التخفيضات أكثر من مليون وسبعمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف مناطق المملكة.

وتصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

كما باشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغاً تجارياً عن مخالفات التخفيضات وردت لمركز بلاغات المستهلك، تم تطبيق الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونياً ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .

وتمكن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة من التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني https://sales.mci.gov.sa ، واختيار نوع الترخيص وإستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الالكترونية، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت نظاماً إلكترونيًا للتخفيضات التجارية يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام والمنشورة مسبقاً بقائمة العام ٢٠٢٠.

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