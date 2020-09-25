الاتفاق ينهي أسبوعه الإعدادي الأول باختبار لياقي

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أسبوعه الإعدادي الأول تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

وجرى التدريب عصر اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، واشتمل المران بعد الإحماء على تمارين لياقية ووقائية من الإصابات، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى مجموعتين بتبادل الأدوار، حيث أدت المجموعة الأولى اختبار لياقي مع المعد البدني الكابتن نور الدين رجب بينما أجرت المجموعة الثانية تدريب الاستحواذ على الكرة، واختتم المران بمناورة تكتيكية من شوطين على ثلثي الملعب، شهد حماس كبير بين اللاعبين.

ومن المقرر منح لاعبي الفريق إجازة يوم غدٍ السبت على أن يستأنف البرنامج الإعدادي يوم الأحد على ملعب النادي.