أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن

المناطق - الجوف

توشح مبنى أمانة منطقة الجوف باللون الأخضر وصور القيادة الرشيدة من خلال عروض الليزر المختلفة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة.

ونظمت الأمانة مجموعة من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامجها للاحتفال باليوم الوطني، من خلال توزيع الهدايا والحلويات والبرشورات لمنسوبيها بهذه المناسبة.

وشارك أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان منسوبي الأمانة فرحة الاحتفال باليوم الوطني من خلال كلمة وجهها للموظفين، قال فيها: بالإخلاص وبالعمل وبالهمة..نرفع وطننا للقمة وكل عام وأنتم بخير وموفقين ومزيدا من الإنجاز.

كما زينت أمانة منطقة الجوف الشوارع والساحات بأعلام المملكة واللوحات الوطنية والمجسمات الجمالية.

ومن جانبه أكد الشرعان حرص الأمانة على المشاركة في يوم الوطن الغالي وتفعيل برنامجها للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.